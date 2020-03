Zusammen zuhause im Oberland

Um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, müssen wir aktuell alle viel mehr Zeit zu Hause verbringen, als dass wir uns das gewohnt sind. Viele Oberländerinnen und Oberländer arbeiten jetzt vom Küchentisch aus, unterrichten die Kinder selbst und verbringen fast die komplette Freizeit in den eigenen vier Wänden. Da dieser Zustand voraussichtlich noch etwas länger andauern wird, ist Kreativität gefragt. Wie ist Ihr Homeoffice eingerichtet, dass Sie produktiv sein können? Was bringt Ihre Kinder dazu, die schulischen Aufgaben zu erledigen? Und welches neue oder alte Hobby macht das ständige „Zuhausesein“ viel angenehmer?

Senden Sie uns ein Foto von Ihrem Daheim via E-Mail und zeigen Sie uns und unserer Leserschaft, wie und mit welchen Tipps und Tricks Sie diese anspruchsvolle Zeit bewältigen. Die eingesandten Bilder sammeln wir in einer Bildstrecke und sorgen so für zusätzliche Inspiration für die Leserinnen und Leser.