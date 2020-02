Züriost sucht das schönste Fasnachtsbild

Die Fasnachtszeit hat das Zürcher Oberland wieder fest im Griff und bringt Farbe in den grauen Winter. Von Grüningen bis Weisslingen ziehen die Umzüge durch die Gemeinden oder wird an Maskenbällen zum Sound der Guggenmusiken getanzt. Momente für die Ewigkeit, die es zu teilen gilt.

Wir suchen vom Samstag, 2. Februar, bis Montag, 2. März 2020 um Mitternacht, das schönste Fasnachtsbild der Leserinnen und Leser. Senden Sie Ihr Foto per E-Mail an zodigital@zol.ch mit dem Vermerk «Fasnachtsbild». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht wurde und was sie zeigt. Vermerken Sie zudem Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Bitte beachten Sie, dass die Aufnahmen im Querformat sein sollten und eine Breite von mindestens 1500 Pixel aufweisen.

Alle eingesandten Bilder werden in einer Galerie auf Züriost publiziert. Die schönsten Bilder werden von einer internen Jury ausgewählt und anfangs März in den «Regio»-Wochenzeitungen publiziert. Im Anschluss bestimmen die Leserinnen und Leser in einer Onlineabstimmung das schönste Fasnachtsbild 2020. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält ein Preisgeld von 100 Franken.