Ritt in den Sonnenuntergang

Als die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwindet, war der Tag für Familie Straub noch nicht vorbei. Während eines Ausrittes durfte der Bäretswiler und seine Tochter atemberaubendes Abendlicht erleben und Marcel Straub hielt diesen Moment fest. Mit dem spektakulären Sonnenuntergang überzeugte er die Leserinnen und Leser und gewinnt das Preisgeld von 100 Franken.

Schneeweiss und passend zur Jahreszeit: Ursula Alayan aus Theilingen hat sogenanntes Haareis nach einer kühlen Nacht in Effretikon entdeckt. Dank dem Fund darf sie sich über den zweiten Platz auf dem Podest freuen. An einem Februartag entschied sich Sandra Wagner für einen gemütlichen Spaziergang am Pfäffikersee. Inmitten purer Natur durfte sie die idyllische Umgebung geniessen und hielt den Moment gleich fest. Mit dieser Fotografie sicherte sich die Pfäffikerin diese Woche die Bronzemedaille.

Am Mittwoch wird die nächste Bildergalerie aufgeschaltet. Sie möchten sich in der nächsten Runde gerne am Wettbewerb mit einem eigenen Bild beteiligen? Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail an redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht worden ist und was sie zeigt. Vermerken Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Die Aufnahme sollte im Querformat aufgenommen worden sein und eine Breite von mindestens 1500 Pixel aufweisen.



Woche für Woche werden fortlaufend alle Bilder hochgeladen und in einer Bildstrecke unter der Rubrik «Wettbewerbe» präsentiert. Jeweils freitags um 12 Uhr trifft die Redaktion aus den eingegangenen Aufnahmen eine Auswahl von fünf Bildern, die für den Publikumswettbewerb nominiert werden. Von Freitagabend bis am Dienstag, 12 Uhr, haben die Züriost-Leser dann die Möglichkeit, aus diesen fünf Fotos jenes zu wählen, das ihnen am besten gefällt und küren damit das «Leserbild der Woche». Dieses wird jeweils auf Züriost und in der Grossauflage von «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» am Mittwoch publiziert. Der Fotograf wird mit 100 Franken belohnt.