Wir suchen Ihr schönstes Weihnachtsfoto

Weihnachten steht vor der Tür. Und damit auch Sie Ihren Liebsten etwas unter den Baum legen können, habe wir noch etwas Geld unters Volk zu bringen. Wie Sie gewinnen können? Ganz einfach. Wir suchen die schönsten Bilder von und mit der Weihnachtsstimmung im Zürcher Oberland.

Egal ob geschmückter Christbaum, angeheiterter Samichlaus, aufwendige Dekoration, leckere Festessen oder bunte Hausbeleuchtung – schicken Sie uns bis zum Freitag, dem 13. Dezember, Ihre Bilder mit dem Betreff «Weihnachtsfoto» an redaktion@zol.ch oder via WhatsApp an 079 120 09 50.

Wir veröffentlichen die schönsten Fotos in unserer App sowie auf unserer Homepage. Vom 15. - 21. Dezember können Sie dann per Online-Voting den Sieger bestimmen. Der Gewinner erhält dafür dann 200 Franken. Viel Glück!