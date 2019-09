Roswitha Kuhn – Autorin der Tösstal-Krimis

Wenn Polizist Noldi Oberholzer gerufen wird, erscheint das beschauliche Tösstal plötzlich in einem ganz anderen Licht. Drei Tösstal-Krimis hatten Roswitha Kuhn und ihr Mann Jacques gemeinsam verfasst. In Sternenberg oder am Bichelsee liessen sie ihre Hauptfigur ermitteln.

Auch 100 Seiten des neuesten Buches «Mondnackt» hatten die beiden schon gemeinsam geschrieben, als Jacques Kuhn 2016 verstarb. Es war der ausdrückliche Wunsch ihres Mannes, dass Roswitha Kuhn den vierten Fall von Polizist Noldi Oberholzer auch ohne ihn vollendete. Mitte August ist der vierte Tösstal-Krimi nun erschienen.