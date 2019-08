Päde Hofstetter – der Oberländer Partykönig

Ursprünglich war Päde Hofstetter Elektromonteur. In seiner Freizeit organisierte er Partys. Diese wurden immer grösser und schliesslich aus dem Hobby ein Beruf. Inzwischen versorgt Päde Hofstetter mit seiner Firma Rock-it Event eine Reihe von Grossveranstaltungen mit Getränke- und Essensständen oder er veranstaltet die Events gleich selbst.

Eines der Aushängeschilder im Zürcher Oberland ist das «Rock the Ring». Das Festival lockt jedes Jahr Grössen der Rockmusik sowie Tausende Besucher in den Hinwiler Betzholzkreisel und findet seit 2014 regelmässig statt. Eine der ersten Veranstaltungen, die Päde Hofstetter aus dem Boden stampfte war das Wetziker Pubfestival. Sie war lange Jahre das Zugpferd von Hofstetters Firma, die früher Anyvents hiess.

Von Grossevents bis zum britischen Pub

Rock-it Event ist aber auch über die Grenzen des Oberlands hinaus präsent. Zuletzt war Hofstetters Firma für fast 100 Getränkestände und Bars an der Zürcher Street Parade verantwortlich. Und natürlich durften auch zwei grosse Stände mit Barbetrieb und Party am diesjährigen Züri Fäscht nicht fehlen. Beides Veranstaltungen, die eine grosse logistische Herausforderung darstellen.

Neben Grossveranstaltungen betreibt Päde Hofstetter auch verschiedene Gastronomiebetriebe in der Region. 2007 gründete Hofstetter das «Pirates» in Hinwil, sein erstes eigenes Lokal und bis heute ein Party-Hotspot der Region. Vor sechs Jahren kam die «Werkstatt 6» in Gossau hinzu. Und 2016 eröffnete Hofstetter seinen ersten britischen Pub: In Uster baute er direkt am Bahnhof den ehemaligen «Red Orchre Grill» zum «The Porter House» um.

Die Zürcher Oberland Medien AG holt Päde Hofstetter exklusiv in den Lunch-Talk. Verfolgen Sie die Sendung live im Publikum mit. Die Ausstrahlung erfolgt gleichentags auf TELE TOP und im WebTV des News- und Serviceportals züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (ca. 13.00 Uhr) steht Päde Hofstetter für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.