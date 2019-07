Leeres Zigaretten-Gestell bringt 200 Franken Preisgeld

Die Wahl zum Leserreporter der letzten drei Monate ist gefallen. Die wichtigste Geschichte war für die Leser der Einbruch in den Chimlimärt-Kiosk am 3. Juni.

In der Nacht auf Montag, den 3. Juni, wurde zum zweiten Mal innert wenigen Monaten in «Rida's Kiosk» in Schwerzenbach eingebrochen. Neben sämtlichen Zigarettenpackungen und Bargeld entwendeten die Diebe diesmal auch den Tresor.