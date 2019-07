Welcher Züriost-Leser verdient 200 Franken Preisgeld?

Auch in den Monaten April, Mai und Juni waren die Züriost-Leserinnen und -Leser häufig im richtigen Moment am richtigen Ort – und konnten die Redaktion auf spannende Neuigkeiten aufmerksam machen.

Nun möchten wir wissen, welcher Leserreporter Ihrer Meinung nach die beste Geschichte geliefert hat: Stimmen Sie am Ende des Artikels für die Story, die Sie am meisten gepackt hat! Der Leserreporter, der bis am Montag, 8. Juli um 11 Uhr, die meisten Stimmen gesammelt hat, erhält 200 Franken Sackgeld geschenkt.