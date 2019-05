Ein Trommelwirbel für diese Mutter!

Wussten Sie, dass ein Trommelwirbel eines Buntspechtes etwas zwei Sekunden dauert und aus 10 bis 16 Schlägen besteht? Die Leistung von Andrea Fosco aus Fällanden, einen Buntspecht in freier Wildbahn so gut vor die Linse zu bekommen, verdient auf jeden Fall auch einen Trommelwirbel – und noch dazu das versprochene Preisgeld von 100 Franken.

Die scheinbar weinenden Maiglöcklein, die dem Gewicht des Wassertropfen trotzen, erreichen Platz 2 im Wettbewerb. Aufgenommen wurde das Bild von Ursula Funke aus Effretikon. Auch Tobias Demuth aus Uster war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte ein eindrückliches Standbild einer Blitzentladung einsenden, welches es auf den dritten Platz des Leserbildwettbewerbs schaffte.

