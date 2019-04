Fantasy, Träume & eine Lasershow

Unter dem Motto Fantasy präsentiert der Zirkus Stey seine Show 2019. Und dieses Motto ist Programm. In deiner Fantasy hast du bestimmt auch einmal den Clown gespielt, dich mit einem Schleuderbrett hoch durch die Luft katapultieren lassen oder die lustigen Ziegen vorgeführt. Lass deine Fantasy leben, der Zirkus ist der einzige Ort, an dem man mit offenen Augen Träumen kann.

Lass dich entführen in die Welt der Fantasy und erlebe Miss Ottilia die Meerjungfrau im Netz in schwindelerregender Höhe unter der Zirkuskuppel, staune über die lehrreichen Ziegen der Familie Stey und lach mit Clown Pepetin über dessen Spässe. Tempo und Lebensfreude kommt auf, wenn der rasante Jongleur Rafael Gil die Manege betritt. So schnell wie die Keulen sich drehen, da kommt das Auge beinahe nicht mehr mit. Mit der Teibler Truppe ist es der Direktion gelungen eine der besten Schleuderbrettdarbietungen der Welt zu engagieren. Und dann wird es ganz heiss auf dem Einrad, lass dich überraschen. Doch keine Fantasy ohne Ende jedoch trotze der Laserman diesem Gesetzt und setzt mit seiner einmaligen Lasershow einen wunderschönen Schlusspunkt.

Komm in den Zirkus Stey und lass deine Fantasy spielen.

Spielzeiten & Orte



Fehraltorf ZH, Viehschauplatz

30.04. Dienstag: 14:00 und 19:00 Uhr

01.05. Mittwoch: 14:00 Uhr



Wetzikon ZH – Areal Kunsteisbahn

08.05. Mittwoch 14:00 und 19:00 Uhr

09.05. Donnerstag Familientag 19:00 Uhr (Loge 20.-, Alle anderen Plätze 15.-) s'hät solangs hät

10.05. Freitag 14:00 und 19:00 Uhr

11.05. Samstag 14:00 und 19:00 Uhr

12.05. Sonntag 10:30 und 15:00 Uhr

Wettbewerb

Gewinnen Sie 5 x 2 Tickets pro Veranstaltungsort. Einfach untenstehendes Teilnahmeformular ausfüllen, Wunschdatum auswählen und mit etwas Glück im Zirkus Stey das Staunen lernen.