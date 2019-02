Züriost-Leser traf Rock 'n' Roll-Legende Shakin' Stevens

Der 49-jährige Hobbysänger Nick Bisognano, welcher am 14. April mit seiner Rockabilly-Band «Rockin' Carbonara» im Pirates in Hinwil auftreten wird, liess sich von Shaky einige Originalplatten signieren und konnte in ungezwungenem Rahmen im Backstagebereich mit seinem Idol plaudern. Der 70-jährige Sänger und Kultstar aus den 80ern zeigte sich sehr fan-nah und interessierte sich auch für Bisognanos Musikschaffen. Der glückliche Gewinner hat schon als Jugendlicher den Hüftschwung von Shakin' Stevens imitiert und führt in seinem Songrepertoire zwei Titel des walisischen Sängers. Diese Titel zu performen, werden für Bisognano künftig sicherlich noch spezieller sein nach diesem einmaligen Treffen.

Shakin' Stevens beglückte mit seinem Auftritt im Anschluss an das Meet & Greet ein gut gefülltes Volkshaus und gab nebst Songs aus dem aktuellen Album «Echoes Of Our Times», das es übrigens noch bis am 25. Februar auf Züriost zu gewinnen gibt, natürlich alle seine Hits zum Besten.