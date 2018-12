Züriost-Tipps

Eric Clapton – «Happy Xmas» (Universal Music/Polydor)

Der britische Blues- und Rock-Musiker und -Sänger Eric Clapton gilt als einer der bedeutendsten Gitarristen aller Zeiten und wesentlicher Mitwirkender an der Entwicklung des Bluesrock seit den 1960er-Jahren. Er hat 17 Grammys gewonnen und ist der einzige Künstler, der bereits drei Mal in die «Rock & Roll Hall Of Fame» aufgenommen wurde. Nun veröffentlicht Eric Clapton sein erstes Weihnachtsalbum «Happy Xmas». Dafür hat er sich sowohl die bekanntesten Weihnachtssongs als auch weniger bekannte ausgesucht und mit «For Love On Christmas Day» auch einen eigenen geschrieben. Auch das Albumcover wurde von Clapton selbst illustriert. «Happy Xmas» ist der Versuch, ein vom Blues beeinflusstes Weihnachtsalbum zu kreieren, was vor allem auf Songs wie «Have Yourself a Merry Little Christmas» zu hören ist. Um den erwünschten Effekt zu erreichen, war Eric Clapton auch an der Produktion des Albums mit beteiligt.

«Happy Xmas» ist im Handel in der 14 oder wahlweise auch in der 16-Track-Version auf CD erhältlich sowie auf Vinyl.

Howard Carpendale - «Das Beste von mir» (Universal Music)

Howard Carpendale (72) feiert 2018 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Aus diesem Anlass gibt der Entertainer Ende des Jahres seine bisher persönlichste Konzertreihe: «Die Show meines Lebens». Der gebürtige Südafrikaner kehrt zum Ursprung seines Erfolges zurück. Vor 50 Jahren produzierte Paul Kuhn in Berlin seine erste Single «Lebenslänglich». Deshalb wird Carpendale vom 27. bis 31. Dezember in Berlin erstmals in seiner Bühnenkarriere an fünf aufeinanderfolgenden Abenden auftreten. Besser als mit der vor zwei Jahren zum 70. Geburtstag von Carpendale erschienen Best-of-Zusammenstellung kann die unglaubliche Karriere des sympathischen Schlagersängers nicht abgebildet werden – oder vielleicht doch? Es gibt dieses Album nämlich nicht nur in der Doppel-CD-Version, sondern auch noch mit der Triple-CD-Ausgabe «Deluxe Edition». Die dritte CD beinhaltet zusätzliche Raritäten wie Longversions, Remixes oder Acoustic Versionen.

«Das Beste von mir» im Handel erhältlich als Doppel-CD und Deluxe Edition.

Kenny Rogers «The Best Of Kenny Rogers – Through The Years» (Universal Music/Capitol)

Und noch ein Jubiläum. Und zwar zum runden Geburtstag der US-Country-Ikone Kenny Rogers. 80 Jahre alt wurde dieser grosse Musiker kürzlich. Seine Plattenfirma hat sich die Mühe gemacht aus dem grossen Fundus an Hits in seiner langen Karriere 20 Tracks auf ein Jubiläumsalbum zu packen. Nicht fehlen dürfen da die grossen Nummern wie «Lucille», «The Gambler», «She Believes In Me» oder auch das von Soulsänger Lionel Richie geschriebene «Lady». Auch das von Rogers ebenfalls sehr bekannte Cover «We’ve Got Tonight» kam nahe an Bob Seger‘s Original heran und ist in diesen Top 20 vertreten. Einzig das von Barry Gibb geschriebene und im Duett mit Dolly Parton aufgenommene «Island In The Stream» hat es leider und komischerweise nicht in diese tolle Compilation geschafft. Dennoch tut dies der grossen Leistung dieses Ausnahmesängers keinen Abbruch. Absoluter Kauftipp!

«The Best Of Kenny Rogers Through The Years» als CD im Handel erhältlich.

Peter Maffay präsentiert den Original Soundtrack zum Kinofilm «Tabaluga» (Sony Music)

Die Geschichte von Tabaluga beginnt 1983. In diesem Jahr bringen Peter Maffay, Rolf Zuckowski und Gregor Rottschalk das erste Konzeptalbum «Tabaluga oder die Reise zur Vernunft» heraus und landen damit einen Riesenerfolg. Nach unzähligen Büchern, CDs und Fernsehsendungen kommt Tabaluga im Dezember 2018 zum ersten Mal auf die grosse Kinoleinwand. In einer aufwändigen Koproduktion animieren Tempest Film gemeinsam mit der Deutschen Columbia Pictures Filmproduktion eine neue Geschichte von Tabaluga.



Im Film lebt der junge Drache Tabaluga mit seinem besten Freund, Marienkäfer Bully, und seinem Ziehvater, dem Raben Kolk, im idyllischen Grünland. Es könnte alles so schön sein, doch es will Tabaluga nicht gelingen, sein Feuer zu entfachen und ohne Feuer fühlt er sich nicht als richtiger Drache. Eines Tages erfährt er von den Untaten in Eisland durch den bösen Herrscher Arktos. Mutig bricht er mit Bully dorthin auf und findet die wunderschöne Eisprinzessin Lilli (Yvonne Catterfeld). Ausgerechnet ihre Liebe ist es, die sein Feuer zu entfachen vermag... Der Soundtrack zum Kinofilm beinhaltet wunderbare Tabaluga-Songs wie «Ich fühl wie du» oder «Nessaja», eingesungen u.a. von Wincent Weiss, Yvonne Catterfeld und Michael Bully Herbig, die auch den Figuren im Film ihre Stimmen geliehen haben. Und Peter Maffay ist natürlich auch auf dem Album vertreten. Er steuert fünf Songs bei. Komplettiert wird der Soundtrack von 13 Score-Titeln, eingespielt vom Deutschen Filmorchester Babelsberg und eigens vom langjährigen Tabaluga-Wegbegleiter Peter Hinderthür komponiert. Filmstart ist am 6. Dezember 2018.

«Tabaluga – Der Film» als CD im Handel erhältlich

KuschelRock Christmas (Sony Music)

Weihnachten feiern mit Klängen aus Pop und Swing, mit Künstlern wie Pentatonix, Wham, Bing Crosby, Frank Sinatra, Chris Rea, Michael Jackson, Barry Manilow, Celine Dion und vielen mehr. «KuschelRock Christmas» - Die grosse Weihnachts-Doppel-CD mit den kuschligsten Weihnachtshits aus Rock, Pop & Swing. Stille Nacht, kuschlige Nacht!

«KuschelRock Christmas» als CD im Handel erhältlich.

Neue Bucherscheinungen:

Freddie Mercury – Die Biographie (Piper Verlag)

«We Are the Champions», «I Want to Break Free», «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» oder «Another One Bites the Dust» - die grossen Hits der Band Queen kennt jeder. Doch wie wurde aus dem 1946 in Sansibar geborenen Beamtensohn Farrokh Bulsara der schillernde Weltstar Freddie Mercury? Sein Privatleben hielt er stets weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Lesley-Ann Jones war als junge Rockjournalistin einige Jahre mit Queen auf Tour und ist seitdem eng mit der Band befreundet. Für dieses Buch bereiste sie alle wichtigen Stationen in Mercurys Leben und sprach mit seinen Weggefährten. Zahlreiche Fotos runden den Text ab. So entsteht ein sehr persönliches und intimes Porträt eines der grössten Rockstars aller Zeiten. Queen verkauften insgesamt über 320 Millionen Tonträger, ihre Greatest Hits sind mit weltweit über 32 Millionen verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. Freddie Mercury wird von seinen Fans auch 25 Jahre nach seinem Tod noch genauso geliebt und gefeiert wie zu Hochzeiten seiner Band.

«Freddie Mercury – Die Biografie» als Buchausgabe im Handel erhältlich.

Tina Turner – My Love Story – Die Autobiografie (Penguin Verlag)

What's Love Got to Do with It: Die Lebensgeschichte einer der grössten Pop-Ikonen unserer Zeit

«Liebe hat mein Leben gerettet. Davon will ich erzählen.» Tina Turner, die Königin des Rock 'n' Roll, wird bald 80 Jahre alt. Unter dem Eindruck einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die sie aufgrund einer wunderbaren Wendung überwinden konnte, schildert sie erstmals ihre «ganze Geschichte», wie sie sagt. «Private Dancer», «Simply the Best», «I Can't Stand the Rain» - jeder, der Tina Turners Musik hört, ahnt etwas von ihrer Energie, ihrem Lebenswillen und nie versiegendem Mut, die sie aus der Enge der Kindheit in Tennessee auf die Bühnen der Welt brachten. Mit ihrem Ehemann Erwin Bach durfte sie schliesslich auch das lang ersehnte persönliche Glück erleben. «My Love Story» ist eine Liebeserklärung an das Leben und die zutiefst bewegende und inspirierende Überlebensgeschichte einer starken Frau. Das Buch enthält zahlreiche Abbildungen, darunter viele bisher unveröffentlichte aus Privatbesitz.

«Tina Turner - My Love Story» ist jetzt im Handel erhältlich.

Loki – Wild Together (GU Verlag)

«Wie mein Hund mir die Freiheit schenkte»

Während eines Schneesturms im Jahr 2012 brachte Kelly einen Husky-Polarwolf-Schlittenhund-Mischling namens Loki mit nach Hause. Weil Hunde in seiner Familie schon immer eine wichtige Rolle spielten, konnte Kelly früh Erfahrungen mit grossen Hunden sammeln. Aber Loki war anders. Nicht der Hund kam in Kellys Leben, sondern genau genommen trat Kelly in Lokis Leben und begann dieses durch Lokis Augen zu sehen. Fortan wollte Kelly seinem vierbeinigen Freund die grösstmögliche Freiheit bieten. Herr und Hund fanden diese Freiheit auf abenteuerlichen Trips in die Natur - frei nach dem Motto «Wild together». Dieses Buch zeigt in einzigartig schönen, manchmal lustigen und oft ganz einfach ergreifenden Fotos die wunderbare Freundschaft von Kelly und Loki vor der grandiosen Kulisse Nordamerikas. Eigentlich nur zum Spass legte Kelly einen Instagram-Account für Loki und ihre gemeinsamen Abenteuer an. Mittlerweile begleiten 1,5 Millionen Menschen auf Instagram und 140.000 auf Facebook Loki und Kelly auf ihren fantastischen Reisen in die atemberaubendsten Landschaften Kanadas und der USA.