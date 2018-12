Peter Maffay auf Vinyl

«Lange Schatten-30th Anniversary Edition» (Vinyl, Sony Music/Red Rooster)

30 Jahre «Lange Schatten»: Zu diesem Jubiläum gibt es eine ganz spezielle Sonderedition. In der 30th Anniversary Edition werden erstmals das Studioalbum und das Live-Album von «Lange Schatten» vereint. Darüber hinaus zählt diese 3LP zu einer der ersten Veröffentlichungen von Peter Maffay auf farbiger Vinyl, das lässt Sammler-Herzen höher schlagen. Die auf 1.000 Stück limitierte orange heavy-weight Triple-Vinyl darf im Regal von Schallplatten-Liebhabern nicht fehlen. Wenn das nicht das ideale Weihnachtsgeschenk für Maffay-Fans ist?

«Lange Schatten-30th Anniversary Edition» nur als Vinylversion erhältlich.

«Sonne in der Nacht» (Sony Music/Red Rooster)

Im Jahr 1985 hat die Vinyl «Sonne in der Nacht» erstmals das Licht der Welt erblickt. Nun wird die Vinyl, die den gleichnamigen Hit hervorgebracht hat, erneut ins Leben gerufen, allerdings in einer ganz besonderen Edition: Erstmals wird die Musik von Peter Maffay nun auf farbiger Vinyl veröffentlicht. «Sonne in der Nacht» ist in einer limitierten Auflage von 1.000 Stück als blaue 180g heavy-weight Vinyl erhältlich; ein absolutes Sammlerstück!

«Sonne in der Nacht» (Sony Music/Red Rooster) als Vinyl im Handel erhältlich.

«Steppenwolf» (Sony Music/Red Rooster)

Die 1979 erschienene Vinyl «Steppenwolf» von Peter Maffay wird nach fast 40 Jahren neu aufgelegt. Das absolute Highlight bei dieser Neuauflage: Erstmals gibt es die Musik von Peter Maffay nun auf farbiger Vinyl. Die 180g heavy-weight Schallplatte erstrahlt in einem satten Gelb. Vinyl-Freunde müssen nun also schnell sein, denn dieses Sammlerstück ist limitiert auf 1.000 Stück.