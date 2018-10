Züriost-Tipps

Musikalben:

Eric Bibb «Global Griot» (DixieFrog)

Auf seinem neuen Album «Global Griot» vereint der aussergewöhnliche Blues-Musiker Eric Bibb verschiedene Kulturen und musikalische Einflüsse. Bibb scheint die perfekte Mischung aus Blues und World Music gefunden zu haben, indem er seinen groovenden modernen Blues sowohl mit dessen afrikanischen Wurzeln als auch mit Reggae und Gospel verbindet. Rund 15 hochkarätige Musiker – Amerikaner, Europäer, Jamaikaner und zwei afrikanische Stars, der Malier Habib Koité und der Senegalese Solo Cissokho – waren an «Global Griot» beteiligt, einem aussergewöhnlichen (Hör)Erlebnis und einem Meilenstein in Eric Bibbs bemerkenswerter Karriere. Seine Karriere umfasst mittlerweile fünf Dekaden und, immer in Bewegung, hat er sich nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Dabei hat er einen Rucksack voller Geschichten aus der ganzen Welt gesammelt. Und so hätte Eric den Titel seines neuen Albums «Global Griot» (globaler Barde) nicht viel passender wählen können. Tatsächlich wurde es über den gesamten Globus verstreut, in Frankreich, Schweden, Jamaika, Ghana, Kanada, UK sowie in den USA, aufgenommen. Doppel-CD mit insgesamt 24 Songs.

Eric Bibb «Global Griot» auf CD bestellen

Paul Simon «In The Blue Light» (Sony Music)

Singer-Songwriter und Folklegende Paul Simon meldet sich 2018 mit einem neuen Album zurück. Für «In The Blue Light» holte sich der Musiker die Unterstützung einiger hochkarätiger Kollegen. Gemeinsam mit ihnen nahm er sich ein paar seiner Lieblingssongs aus seinem eigenen Katalog noch einmal vor und verpasste ihnen völlig neue Interpretationen. Das Resultat ist ein absolut spannendes und karriereumspannendes Album. Simon wählte für «In The Blue Light» Tracks aus, die ursprünglich auf folgenden Alben veröffentlicht wurden: «There Goes Rhymin' Simon» (1973), «Still Crazy After All These Years» (1975), «One-Trick Pony» (1980), «Hearts and Bones» (1983), «The Rhythm of The Saints» (1990), «You're The One» (2000) und «So Beautiful Or So What» (2011). In den Linernotes des Albums erklärt Paul Simon: «Es ist nicht alltäglich, dass man als Künstler die Gelegenheit bekommt, sein Frühwerk zu überarbeiten, neu zu überdenken und sogar komplette Parts der Original-Songs zu verändern. Ich nutzte diese Gelegenheit, die es mir noch dazu ermöglichte, mit aussergewöhnlichen Musikern zu spielen, die bisher an keiner meiner Aufnahmen mitgewirkt haben. Ich hoffe, dass ich den Songs neuen Schwung verleihen konnte, so wie man einem alten Wohnhaus einen neuen Anstrich verpasst.»

Paul Simon «In The Blue Light» auf CD oder LP bestellen

Wilie Nelson «My Way» (Sony Music)

Er gehört ohne Zweifel zu den releasefreudigsten Künstlern der Welt: Willie Nelson veröffentlicht 2018 sein sage und schreibe 68. Studioalbum. «My Way» heisst der Nachfolger von «Last Man Standing», das erst im April erschienen war. Bereits der Name bringt erste Assoziationen auf den Plan. Es handelt sich bei dem Album nämlich um ein Frank-Sinatra-Tribute-Album. Die Crooner-Legende war ein enger Freund Nelsons. Und so widmet sich der 85-jährige Countrysänger insgesamt elf Songs Sinatras, darunter das titelgebende «My Way» und weitere Klassiker wie «It Was A Very Good Year», «I’ll Be Around», «Fly Me To The Moon» und die erste Single-Auskopplung «Summer Wind». Ein besonderes Highlight des neuen Albums ist zudem das Lied «What Is This Thing Called Love», ein Duett mit Soul- und Jazzsängerin Norah Jones.

Willie Nelson «My Way» auf CD oder LP bestellen

Jean-Michel Jarre «Planet Jarre» (Sony Music)

Er hat die elektronische Musik geprägt wie kein anderer: Jean Michel Jarre. Seit mittlerweile 50 Jahren gestaltet der französische Klangkünstler und Produzent das Genre bereits mit. 2018 lässt er diese Zeit nun einmal Revue passieren: «Planet Jarre – 50 Years Of Music» heisst sein neues beeindruckendes Best-of-Album. Selten klang musikalischer Fortschrittsglaube so pophistorisch wertvoll wie 1976, als der Komponist, Performer, Songwriter, Klangarchitekt und Produzent Jean-Michel Jarre sein Debütalbum «Oxygene» veröffentlichte. Unzählige Millionen verkaufte Einheiten der Platte legten das Fundament für die beispiellose Karriere des Franzosen. Seine Pionierarbeit löste daraufhin einen regelrechten Kult aus, den am schnellsten gewachsenen Trend, den die Musikindustrie je erlebte: Electronic Music. Mit seinem Best-of «Planet Jarre», feiert der «Godfather» der elektronischen Musik sein 50-Jähriges Schaffen. Die 41 handverlesenen Tracks des Albums wurden von Jean-Michel Jarre selbst kuratiert und den vier Stilen und Schwerpunkten seines musikalischen Schaffens zugeordnet. So entstand ein vierteiliges Album auf 2 CDs.

Jean-Michel Jarre «Planet Jarre» erhältlich als 2-CD-Version; 4-CD-Boxset oder 4-LP-Set

Bobby McFerrin «Original Album Classics» (Sony Classical)

Spätestens seit seinem A-cappella-Hit «Don't Worry, Be Happy» gilt Bobby McFerrin als einer der erfolgreichsten Sänger weltweit. Er überschreitet die Grenzen zwischen Popmusik und bildender Kunst und kreiert Musik, für die er schon 10 Mal mit dem Grammy-Preis ausgezeichnet wurde. Durch seinen Gesang und seine Performances, bei denen er barfuss in den besten Konzertsälen der Welt auftritt, inspiriert er neue Generationen der A-Cappella-Szene und die Beatbox-Bewegung. Diese preisgünstige Box umfasst 5 seiner herausragenden Aufnahmen mit Original-Covern, die unter anderem auch in Zusammenarbeit mit den Weltstars Yo-Yo Ma, Chick Corea und dem Saint Paul Chamber Orchestra entstanden sind: CD 1: Hush (1992) CD 2: Paper Music (1995) CD 3: The Mozart Sessions (1996) CD 4: Circle Songs (1997) CD 5: Spirityouall (2013)

Konzert-Tipp: Bobby McFerrin tritt am Donnerstag, 8. November, in der Tonhalle Maag in Zürich auf. Ticketvorverkauf - hier

Bobby McFerrin «Original Album Classics» bestellen

Filme auf DVD:

Drei legendäre Elvis Presley-Filme endlich wieder auf DVD erhältlich.

«Wild In The Country – Das Lied des Rebellen» (Koch Media)

Nachdem er seinen älteren Bruder Hank beinahe bei einer Prügelei getötet hat, findet sich der auf Bewährung entlassene Glenn in seinem Leben nicht mehr zurecht. Sein Onkel Rolfe nimmt ihn bei sich auf - mit dem Hintergedanken, ihn mit seiner Tochter Noreen zu verheiraten. Doch da gibt es noch Glenns Jugendliebe Betty Lee und seinen Wunsch, mehr aus seinem Leben zu machen. Seine Bewährungshelferin motiviert ihn, sein schriftstellerisches Talent zu verfolgen.

Presley spielte schon oft den bösen Buben, doch in «Wild In The Country» aus dem Jahre 1961 verkörpert er diese Rolle geradezu perfekt. Dieses einmalige Filmereignis zeigt den King in einer seiner grössten Rollen

«Wild In The Country» auf DVD oder Blu-ray bestellen

«Kid Galahad – Harte Fäuste, heisse Liebe» (Koch Media)

Frisch aus der Armee entlassen und auf der Suche nach einem Job läuft Walter Gulick dem halbseidenen und überschuldeten Boxtrainer Willy Grogan in die Arme. Der möchte den unerfahrenen Walter im Kampf gegen den brutalen Boxer Joie Shakes verheizen. Aber im Übungsring schlägt er den Favoriten mit einer gezielten Rechten k.o. Nun will Grogan Walter zum Champion machen und sich so von seinen Schulden bei Gangsterboss Otto Danzig befreien. Walter gerät zwischen alle Fronten und muss - um auch die Liebe der jungen Schwester Grogans zu gewinnen - seine Durchsetzungskraft auch ausserhalb des Ringes unter Beweis stellen. Harte Schale, weicher Kern - die Rolle des Walter ist Elvis wie auf den Leib geschnitten. Mit dem Soundtrack grossartiger Hits. Der Film stammt aus dem Jahr 1962.

«Kid Galahad» auf DVD oder Blu-ray bestellen

«Clambake - Nur nicht Millionär sein» (Koch Media)

Millionärssohn Scott Heyward ist es leid, immer nur wegen seines Vermögens geliebt zu werden, und beneidet den sorglosen Tom, der in einem Hotel einen Job als Wasserskilehrer annehmen will. Tom wiederum findet Scotts Leben reizvoller, weshalb die Beiden Rollen tauschen. Im Hotel lernt Scott die schöne Dianne kennen, der er helfen soll, sich den reichen Playboy James zu angeln. Das Schicksal will es, dass Scott sich in Dianne verliebt.

Federleichter Schwank aus der späteren Filmphase von Elvis Presley (1967), der alle gewohnten Zutaten besitzt: Schöne Frauen, groovy Locations und eine Reihe neuer Songs. Der King, jede Menge Rock 'n' Roll und jede Menge Bikinigirls machen diesen Film zu einem nostalgisch-fetzigen Trip in die Welt der 60er.

«Clambake» vorbestellen auf DVD oder Blu-ray (Release 08.11.)