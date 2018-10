Züriost Tipps

Imperial Crowns – «25 Live – 25 Years – 25 Songs» (DixieFrog)

The Imperial Crowns sind der charismatische Frontmann Jimmie Wood, Gesang / Mundharmonika / Gitarre; J. J. Holiday an der herrlichen Slide Gitarre / Gesang & Billy «Champagne» Sullivan an den Drums. Ihre eigenen Songs vermischen Soul, Blues und psychedelischen Swamp Rock & Roll und lässt die Kritiker raven und die Leute vor Freude heulen. Ihnen wurde nachgesagt, dass sie nicht weniger als den Geist eines Otis Redding, eines Captain Beefheart sowie von Blind Lemon Jefferson wiedererweckt haben. Die Imperial Crowns sind auch gerne gesehene Live-Gäste von bekannten Grössen wie Bruce Springsteen, Keith Richards oder Bob Dylan. Hier kommen 25 Perlen, geschrieben und aufgenommen während der letzten 25 Jahre. Ein Live-Doppelalbum, das die ungewöhnliche Karriere des exzentrischen und sagenumwobenen Los Angeles Rock und Blues Band nachverfolgt. 25 Live-Tracks, zusammengestellt aus 25 explosiven gemeinsamen Bühnenjahren. Reinstes Dynamit!

«25 Live» auf CD bestellen

Joe Bonamassa - «Redemption» (Musikvertrieb)

Erst Anfang des Jahres huldigte Joe Bonamassa mit seinem Konzertalbum «British Blues Explosion Live» seinen Blues-Helden. Nun meldet sich die Bluesrockikone auch noch mit einem weiteren neuen Studioalbum zurück. «Redemption» heisst das 13. Werk des virtuosen Gitarristen und Sängers. Zwölf Stücke warten darauf, die Joe unter anderem in den Blackbird Studios und den Addiction Sound Studios in Nashville, im Studio At The Palms in Las Vegas sowie im The Cave Australia in Sydney aufgenommen hat. Um die Produktion kümmerte sich mit Kevin Shirley ein alter Bekannter.

«Redemption» auf CD oder Vinyl bestellen

Dave Grohl «Play» (Sony Music)

«Play» ist der Titel einer zweiteilige Mini-Dokumentation, bei der Grohl zusammen mit «Sound City»/«Sonic Highways»-Partner Mark Monroe Regie führte. Sie zeigt die Herausforderungen und den Lohn, die es mit sich bringt, wenn man sein Leben dem Erlernen und Beherrschen eines Musikinstruments widmet. Teil eins beginnt mit Behind-The-Scenes-Footage einer Diskussion über die Liebe zum Musizieren und der lebenslangen Beziehung mit einem Instrument, und zeigt detailliert den Prozess und Herausforderungen, die der audiovisuelle Mitschnitt der einzigartigen Perfomance mit sich bringt. Der «Play»-Film zeigt dann die titelgebende, 23-minütige Ein-Mann-Band-Instrumentalaufnahme, bei der Grohl alle sieben Instrumente spielt. Das komplette Lied wurde von Grohl jeweils auf einem anderen Instrument 23 Minuten lang live eingespielt. Beginnend mit der Aufnahme des gesamten Schlagzeug-Tracks, rein aus dem Gedächtnis, ohne Noten- oder Guide-Tracks, gefolgt von Gitarre, dann Bass, dann Keyboards, und so weiter ... Grohl hatte sich das Konzept der Ein-Mann-Band-Aufnahme-Session selbst auferlegt, bei dem er gezwungen war, den 23-minütigen Song beim geringsten Fehler wieder von vorne zu beginnen oder wenn er das Gefühl hatte, einen besseren Take abliefern zu können. Die Ton-Aufnahmen entstanden unter der Regie von «Concrete And Gold»-Engineer Darrell Thorp.

»Play« gibt es nur für Schallplattenliebhaber auf Vinyl – und erst noch limitiert – jetzt bestellen.

Uriah Heep «Living The Dream» (Musikvertrieb)

Im nächsten Jahr feiern Uriah Heep ihr sage und schreibe 50. Bandjubiläum. Aber bis es so weit ist, beglücken die britischen Rockikonen ihre Fans 2018 erst einmal mit einem brandneuen Studioalbum.

«Living The Dream» heisst Album Nummer 25, der lang erwartete Nachfolger von «Outsider» aus dem Jahr 2014. Zusammen mit dem kanadischen Produzenten Jay Ruston haben Uriah Heep die Platte innerhalb von nur 19 Tagen eingespielt. Im Juni gab die Band einen ersten Vorgeschmack auf «Living The Dream»: die Hardrock-Hymne «Grazed By Heaven».

Und die zeigt: Uriah Heep gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Im Gegenteil: Sie leben nach wie vor ihren Rock’n’Roll-Traum.

«Living The Dream» ist neben der Standard-CD auch als LP, als Set aus CD und DVD sowie als Boxset mit Doppel-CD, DVD und einem T-Shirt in Grösse L erhältlich.

Monster Truck «True Rockers» (Musikvertrieb)

Monster Truck stehen für modern gemachten, teils hymnenartig angestimmten Retro Rock, dem man die bei vielen Konzerten gewonnene Routine und Durchsetzungskraft anmerkt und den Gastsänger Dee Snider (Twisted Sister) zwischendurch veredelt. Nachdem ihr letztes Album «Sittin’ Heavy» vor zwei Jahren in ihrer Heimat Kanada auf Platz sechs der Charts landete, eroberten Monster Truck die Bühnen dieser Welt. Rund 150 Konzerte und Festivals mit dem «Who is who» der Szene gehen seither auf ihr Konto. Sie haben es dennoch geschafft, unterwegs neues Material zu kreieren: Hier ist ihr drittes Album «True Rockers». Der Albumtitel sagt, wie es ist: die kanadische Hard-/Southern-Rock-Band ist riffgeladen und rebellisch wie eh und je und haut 2018 wieder einen Mix aus Vintage-, Stoner- und Hardrock, Sludge und Blues heraus.

«True Rockers» auf CD oder LP bestellen