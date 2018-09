Mountainbike-Profi Konny Looser live zu Gast

Ein Rückblick auf die letzte Saison beschert Konny Looser sicher ein Lächeln auf die Lippen: Er kürte sich erstmals zum Schweizer Bike-Marathon-Meister, holte sich sowohl bei der Salzkammergut-Trophy, an der Iron Bike in Einsiedeln wie auch dem Desert Dash in Namibia den 1. Platz, und gewann die Gesamtwertung der Garmin Bike Serie.

Auch 2018 konnte er bereits unzählige Erfolge verbuchen. So feierte der Hinwiler Bikeprofi bei der 24. Auflage des ältesten Bike-Marathon-Rennen Deutschlands einen knappen aber verdienten Sieg. Titelverteidiger Markus Kaufmann musste sich im Sprint des Albstadt Marathons geschlagen geben.

Zu Gast im Lunch-Talk

Die Zürcher Oberland Medien holt den Mountainbike-Profi exklusiv in den «Lunch-Talk». Hier steht er Moderator Stefan Nägeli Red und Antwort zu Fragen rund um seine Kariere. Verfolgen Sie die Sendung live im Publikum mit.

Datum: Montag, 1. Oktober 2018 um 12.15 Uhr

Ort: Lounge TOP77 im Einkaufszentrum «Uschter 77», Zürichstrasse 1 in 8610 Uster

Die Ausstrahlung erfolgt gleichentags auf Tele Top und im WebTV des News- und Serviceportals züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (ca. 13.00 Uhr) steht Konny Looser für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Reservieren Sie jetzt Ihren Platz bis spätestens Montag, 1. Oktober 2018, 9.00 Uhr via untenstehendem Formular.