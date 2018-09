Züriost Tipps

CD-Tipp

Elvis Presley - Where No One Stands Alone (RCA/Sony Music)

«Where No One Stands Alone» feiert die Energie und Leidenschaft von Elvis Presleys Gospel-Aufnahmen. Das Album wurde von u.a. von seiner Tochter Lisa Marie Presley produziert und präsentiert die gefühlvollen Songs in komplett neuem Soundgewand: Instrumente wurden neu eingespielt, seltene alternative Vocal-Versionen wurden verwendet und legendäre Musiker, die Elvis zu Lebzeiten im Studio und auf der Bühne unterstützten, sind ebenfalls mit von der Partie. Eines der Album-Highlights ist der ergreifende Titeltrack, auf dem Lisa Marie Presley mit der Stimme ihres verstorbenen Vaters im Duett singt. Auf «Where No One Stands Alone» finden die Fans 14 Lieblings-Gospelsongs von Elvis und erleben die musikalische Vielfalt dieses musikalischen Genres. Auch wenn man Elvis vor allem mit seiner Version des Rock n Roll assoziiert, dem explosiven Stilmix aus Blues, Bluegrass, Country, Swing und Pop, mit dem er die Welt veränderte, war Gospelmusik für ihn immer unglaublich wichtig. Denn hier, in der kirchlichen Musik mit ihren Hymnen und Spirituals, hatte er seine Wurzeln, in denen seine musikalische Vision ein Leben lang tief verankert war. Das bestätigt auch Lisa Marie Presley in den Liner Notes des Albums, wenn sie sagt: «Gospel war sein Lieblings-Genre. Bei diesen Liedern klang er so leidenschaftlich wie nie und zugleich spürte man seinen inneren Frieden. Wenn er Gospel sang für sich und mich in unserem Zuhause oder vor Tausenden von Fans lebte er förmlich auf.» r

Dionne Warwick - All Time Best (Sony Music)

Es zeichnet wohl die wahren Grössen im Showbiz aus, dass sie in Zeiten, in denen Ruhm in der Regel über Nacht kommt und Karrieren so schnell verglühen wie Feuerwerksraketen, mehr als einen flüchtigen Gedanken auf die Frage verwenden, wie man über 50 Jahre im Musikgeschäft wohl angemessen begeht. Ihrer 1962er Debütsingle «Don't Make Me Over» - geschrieben von Burt Bacharach und Hal David, die auch heute noch noch ihre Songwriting-Partner sind - kletterte bis in Top 30 der Billboard Hot 100 und gab damit den Startschuss für eine unglaublich erfolgreiche Karriere, in deren Verlauf Dionne über 50 Single-Hits landete, fünf Grammys gewann und mehr als 100 Millionen Platten verkaufte. 1982 ging sie mit Barry Gibb von den Bee Gees ins Studio. Heraus kam das weltweit erfolgreiche Album «Heartbreaker» mit dem gleichnamigen Top-Hit. Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Luther Vandross hatte sie 1983 mit dem Titel «How Many Times Can We Say Goodbye» und 1984 mit Stevie Wonder «The Woman In Red». Die grosse Lady des Soul ist übrigens am 12. September seit langem wieder mal in Zürich zu Gast. Sie tritt im mittlerweile ausverkauftem, Theater 11 auf (Konzertinfos - hier). Einstimmen sollte man sich mit dieser stimmigen Best-of aus dem Hause Sony.

Peter Kraus - Schön war die Zeit! (Fechter GmbH)

«Diese CD zu produzieren war für mich ein Muss, ein Bedürfnis. Sie ist eine Hommage an die erfolgreichsten Hitsänger meiner Jugend. Künstler und Freunde, mit denen ich um die vorderen Plätze in den Charts kämpfte! Mit denen ich auf Tournee war, so genannte «Bunte Abende» bestritt. Rocco, Cliff, Ivo, Vico, Bill: Ihre Songs sang ich unter der Dusche und im Auto und dachte dabei: Mann, das wär auch ein Song für mich gewesen. Ich habe das Album «Schön war die Zeit» getauft. Warum? Es sind die Lieblingsworte meiner Fans, wenn wir Evergreens spielen. Als Besonderheit habe ich Songs von mir gecovert. Sogenannte B-Seiten der Singles, die als solche keine Chance hatten, in die Charts zu kommen, die mir aber sehr am Herzen liegen. Diese im aktuellen Bandsound wieder neu zu präsentieren, war mir eine besondere Freude. Die Auswahl der Songs war nicht leicht. So viele fantastische Ohrwürmer wurden damals produziert. Ich hoffe, ich habe die richtigen für Euch ausgewählt!» so der anfänglich seiner Karriere als deutscher Elvis bezeichnete Sänger, welcher übrigens schon auf die 80 zu steuert.

DVD-Tipps

Hot Dog (Warner Bros.)

Gegensätze ziehen sich an - wie Theo und Luke. Während der Eine die Dinge mit den Fäusten klärt, löst der Andere sie mit seinem Grips. Und doch versuchen der ehemalige GSG 10-Polizist und einer, der bisher nur von der Spezialeinheit träumte, im Alleingang die entführte Tochter des moldawischen Botschafters zu befreien. Ohne Rücksicht auf Verluste und eine Schneise der Verwüstung nach sich ziehend, zerschlagen sie ein Netz aus Intrigen: Denn hinter der Entführung steckt viel mehr als eine blosse Lösegeldforderung.

Die beiden Deutschen Vorzeigeschauspieler Till Schweiger und Matthias Schweighöfer in einer weiteren, gemeinsamen Filmproduktion. Nach «Zweiohrküken» und «Vier gegen die Bank» liefern die Beiden eine weitere, unterhaltsame Buddy-Komödie.

Happy Birthday - Ein Geburtstag zum Verlieben (Columbia Tristar)

Die attraktive, mässig erfolgreiche Modedesignerin Senna Berges (Sharon Stone) ist etwas verplant und liebt ihr turbulentes Leben zwischen schrägen Handtaschen und witzigen Dinner-Partys. Aber trotz One-Night-Stands mit gutaussehenden jungen Männern und anderen Begegnungen sucht sie weiterhin ihren Traumprinzen. Nicht nur ihre neunmalkluge Mutter, auch Sennas Freunde versuchen, sie von einem ruhigeren Lebensstil zu überzeugen. Als sich dann mal wieder ihr Geburtstag jährt, lernt sie zufällig den attraktiven und sehr sympathischen Anwalt Adam kennen. Ist das ihr Mann fürs Leben? Senna schwebt auf Wolke Sieben. Ihr ist klar: In ihrem Leben gibt es einen neuen Sinn... Eine bezaubernde Komödie von Regisseurin und Drehbuchautorin Susan Walter, die Teil des Regie-Teams von «Alien - Die Wiedergeburt» war. Der Top Cast macht die Komödie zu einem echten Filmerlebnis.

Buch-Tipps

Altsein ist auch nur ein Teil vom Ganzen (Mariposa Verlag; Autor: Axel Bethke)

«Wer sich entschlossen hat, alt zu werden, sollte frühzeitig vorsorgen. Geld reicht da nicht.» (Axel Bethke)



Seit fast 70 Jahren weiss der Autor, wie es ist, von Hunden gemocht zu werden. «Es ist die zuverlässigste, haltbarste Zuwendung, die ein Mensch haben kann», sagt er am Anfang seines Buches. Dabei wertet er menschliche Beziehungen in keinster Weise ab, doch die seien «... immer Schwankungen unterlegen. Hunde schwanken nicht.» Eines Tages entdeckt er Grassy im Internet. Ein lieber, ruhiger Hundeopa soll er sein, der sein ganzes Leben (12 Jahre) bei seinem inzwischen im Altenheim lebenden Herrchen verbracht hat. Und nun soll der Hund abgeschoben werden in ein ungewisses Schicksal. Das nahe gelegene Tierheim erwartet in den nächsten Tagen Hunde aus Spanien, Grassys Heimatland. Ob Grassy mitkommen würde? «Nein», sagt eine befreundete Tierpflegerin, «der hat doch kaum eine Vermittlungschance.» «Doch, hat er», entgegnet der Autor, der auch nicht mehr der Jüngste ist, «bestell den mal nach!» Natürlich kommen da Zweifel vom Kopf her. Aber der Bauch ist eindeutig. Und der hatte wieder recht. Die «spätpubertäre Risikobereitschaft», wie der Autor sein Verhalten nennt, wird reich belohnt. «Der kleine Kerl hat mir so viel geschenkt, bewusst gemacht, mich überrascht, erfreut, genervt ... Der bedient alle Sinne.» (Axel Bethke)



Ein Buch voller Lebensklugheit. Es, zeigt, wie Zufriedenheit geht und dass Hunde und Menschen im Alter erst recht zusammengehören ...

Mein Hund, mein Psychiater und ich (Mariposa Verlag; Autor: Kalle Pohl)

Kalle Pohl, Komödiant, Schauspieler, spricht über seine Gedanken, die Dinge des Lebens, die unbeschwerten Seiten und die schweren Zeiten. Und das Besondere daran: Über all das unterhält er sich mit seinem Hund, der jeden Psychiater in den Schatten stellt. Es geht um Berufliches und Privates, um Vorgesetzte, Eltern, Ehefrauen, Töchter, Menschen im Allgemeinen und natürlich um Tiere. Ernste Themen, die der Autor mit viel Humor anpackt. Seine Geschichten sind wohltuend und können ein bisschen mehr Gelassenheit in den Alltag bringen. Der Hund ist eine Sie und heisst Tosca. Tosca liebt Zitate, kann gut zuhören und schafft es mühelos, aus ihrem Gegenüber all das herauslocken, was sonst wohl kaum ans Tageslicht gekommen wäre. Dazu muss sie sich weder vorbereiten noch einen entsprechenden Beruf erlernt haben, denn «... kein Psychiater der Welt kann es mit einem kleinen Hund aufnehmen, der einem das Gesicht leckt.» Eine treffende Erklärung. Was soll man da noch hinzufügen?



Ein etwas anderes Hundebuch für alle, die Menschen und Tiere mögen.



Über sein erstes Buch «Frauen, Geld und Sackgesichter» schrieb der Lektor Nikolaus Wolters: «Der Mann kann schreiben. Sogar ausgezeichnet. Die Germanisten wären begeistert: Stilistisch perfekt, eine ganz eigene Sprache, Spannungsbögen und Motivik, konsequente Erzählerposition: alles da, wo`s hingehört. Kompliment! Ich freu mich schon aufs nächste Buch!»

