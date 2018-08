Nachhaltig, fair, sozial engagiert: Hersteller und Händler übernehmen Verantwortung

Soziale Verantwortung – für Angestellte und Kunden

Unternehmen können nicht nur für verträgliche Sozialstandards im Herstellerland sorgen, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung ihren Kunden gegenüber wahrnehmen. Soziales Engagement geht dabei über blosse Marketingmassnahmen weit hinaus. Es ist eine Möglichkeit, die gesamte nachhaltige Ausrichtung eines Unternehmens nach aussen zu kommunizieren.

Der soziale Aspekt betrifft dabei einerseits den Umgang mit Mitarbeitern. Familienfreundliche Arbeitszeiten oder ein besonders ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz sind Beispiele dafür. Darüber hinaus können sich Unternehmen auch im lokalen Umfeld sozial engagieren oder ihre Bekanntheit und Reputation nutzen, um sich für eine bestimmte Sache einzusetzen.

Ein Modeunternehmen übernimmt etwa Verantwortung, indem es sich für die gesundheitliche Vorsorge stark macht. Die Aufklärungskampagne über Brustkrebs wird über eine eigene Wäschekollektion in positiver Weise nach aussen getragen und macht auf die Wichtigkeit des Themas aufmerksam.

Verantwortung bei Marketing und Werbung

Eine Umfrage der Kommunikationsagentur Conecomm hat ergeben, dass sich 91 Prozent der Bevölkerung wünschen, dass Unternehmen nachhaltig handeln. 52 Prozent glauben jedoch nicht, dass dies der Fall ist, wenn es nicht entsprechend durch die Firmen kommuniziert wird. Transparenz über eingesetzte Materialien, Produktionsbedingungen, Handelswege oder Sozialstandards ist ein ausschlaggebender Punkt, der sich für die Reputation und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens entscheidend auszahlen kann.

Neben den üblichen Branchenreports, in denen wichtige Fakten zum nachhaltigen Wirtschaften festgehalten werden, sind andere Marketing- und Kommunikationsmassnahmen notwendig, um das ökologische oder soziale Engagement publik zu machen. Labels können den Konsumenten etwa Auskunft über eingehaltene Richtlinien geben. Verbraucher informieren sich heute zudem stark selbst über die verschiedenen Medienkanäle. Eine italienische consulting Firma hat die Kommunikationsaktivitäten von Schweizer Unternehmen genauer unter die Lupe genommen. Vor allem die grösseren Konzerne sind dabei positiv aufgefallen.

Stärkung der regionalen Wirtschaft

Nachhaltiger Konsum kann gerade bei der regionalen Wirtschaft für neue Impulse sorgen. Hier lassen sich viele Kriterien positiv nutzen. In vielen Fällen ist das Vertrauen in regionale Produkte von vorn herein viel grösser.

Ein wichtiger Punkt ist hier ebenfalls die Transparenz. Waren aus der Heimat oder der näheren Umgebung unterliegen in der Regel noch nicht den komplexen Verstrickungen, die bei internationalen Handelsbeziehungen an der Tagesordnung sind. Dem Käufer sind möglicherweise sogar die herstellenden Betriebe bekannt und es ist klar, dass gewisse gesetzlich vorgegebene Standards eingehalten werden.

Regionaler und saisonaler Konsum

Entgegen der früheren Entwicklung zum Handel mit riesigen Kooperationsgesellschaften entscheiden sich viele Supermärkte heute wieder dazu, Waren direkt vom Erzeuger zu beziehen. Statt billiger Lebensmittel aus dem Ausland landen so hochwertige Produkte aus der Schweiz in den Regalen. Beide Seiten können davon profitieren. Manche Betriebe zeigen dabei, wie effizient und nachhaltig eine moderne Landwirtschaft heute bereits aussehen kann.

Darüber hinaus vermarkten sich immer mehr Schweizer Landwirte und Erzeuger selbst und bieten ihre Waren in einem Hofladen an. Viele orientieren sich dabei an den speziellen Ökostandards. Dennoch ist vielen Verbrauchern nach wie vor nicht bewusst, welchen Anteil etwa der Konsum von Nahrungsmitteln bei einem nachhaltigen Lebensstil einnimmt. Eine Studie von Greenpeace hat gezeigt, dass hier noch einiges an Potential nach oben möglich ist.