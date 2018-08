Peter Maffay - Plugged

«Plugged – Die stärksten Rocksongs» ist, der Name verrät es bereits, eine Sammlung energiegeladener Rocksongs, und zwar sowohl mit Maffay-Klassikern als auch Überraschungen.

Wie umfangreich das Repertoire eines Künstlers ist, zeigt sich immer dann, wenn Compilations veröffentlicht werden. Denn üblicherweise bilden Compilations einen Querschnitt durch das musikalische Schaffen. Das ist bei Peter Maffay mit einem Album und 19 Titeln kaum möglich. Er hatte die sprichwörtliche Qual der Wahl, denn in der fast 50-jährigen Karriere des Rockmusikers sind unzählige Songs entstanden. Dabei hat Peter Maffay stets einen guten Instinkt für den Zeitgeist und den Publikumsgeschmack bewiesen und seine Leidenschaft für die Musik nie verloren. Anders lassen sich 18 Nummer-Eins-Alben nicht erklären.



Für seine Rock-Compilation «Plugged - Die stärksten Rocksongs» hat der Musiker bekannte Titel wie «Siehst Du die Sonne Nicht», «Niemals war es besser» oder «Dich zu sehn» ausgewählt und solche, die ein bisschen in Vergessenheit geraten waren. Selbst eingefleischte Fans werden überrascht sein, auf Songs wie «Kein Weg zu weit» aus dem Jahr 1989, «Funken machen Feuer» (1991) oder «Falsche Propheten» (1992) zu stossen und sie neu zu entdecken. Der Maffay-Klassiker «Sonne in der Nacht» durfte nicht fehlen und ist in einer Version aus dem Jahr 2010 zu hören.



Zusammen mit «Erinnerungen Die Stärksten Balladen», die 2017 veröffentlicht wurde, gibt es Peter Maffay jetzt kompakt für alle Lebens- und Gefühlslagen: je nach Wetter, Laune, Jahreszeit und Gelegenheit 18 ruhige, einfühlsame Hits oder 19 laute, energiegeladene Kracher auf der neuen Rock-Compilation «Plugged - Die stärksten Rocksongs».

Dieses Album ist erhältlich als CD, LP und digital.

CD «Plugged - Die stärksten Rocksongs bestellen

LP bestellen

CD «Erinnerungen - Die stärksten Balladen» bestellen; LP bestellen