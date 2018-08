Züriost-Tipp: Glenn Frey - Above The Sky - The Collection

Im Mai sind gleich zwei Best-of-Formate released worden, die erstmals sämtliche Solo-Karrierehighlights von Eagles-Mitbegründer Glenn Frey vereinen. Parallel zum Greatest-Hits-Album «Above The Clouds: The Very Best Of Glenn Frey» (1 CD), das neben 14 Songs und einem Live-Medley mit neuen Linernotes von Ian McCann daherkommt, erscheint auch das exklusive und streng limitierte 4-Disc-Boxset «Above The Clouds: The Collection», das 3 CDs und eine Live-DVD beinhaltet.

Abgerundet mit einem 20-seitigen Booklet, ist gerade die zusätzliche DVD als besonderes Highlight zu erwähnen – der rare Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1992 zählt ohne Frage zu den bewegendsten Momenten in der knapp 50 Jahre umspannenden Karriere des US-Amerikaners.

«Above The Clouds: The Very Best Of» bei Cede.ch bestellen - hier; «Above The Clouds: The Collection» bei Cede.ch bestellen - hier