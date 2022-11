So war der Tag für die jungen Reporterinnen und Reporter

«Ich habe mich dazu entschieden in den «Zürcher Oberländer» zu gehen, weil ich es spannend finde, wie die Zeitungen entstehen, was man da machen muss und welchen Aufwand man betreiben muss, um einen Artikel zu schreiben. Heute hat uns Talina als Erstes mal erzählt, was heute das Programm ist. Dann haben wir drei Reportagegruppen gemacht, die je ein Interview über ein Thema zur Fasnacht 2022 machten. Eine Gruppe hat ein Interview mit einer Frau aus dem Kostümverleih gemacht, die anderen mit dem, der die grosse Fasnachtsparty am Freitag organisiert und meine Gruppe hat ein Interview mit Tamara und Marc Hauser gemacht, die bei der Guggenmusik-Gruppe «Note-Furzer» mitmachen. Als erstes haben wir uns Fragen für sie überlegt und sie aufgeschrieben. Dann waren sie auch schon da und wir haben ihnen viele Fragen gestellt, die sie uns dann auch beantwortet haben. Während dem Interview haben wir uns Notizen gemacht, die wir nachher auf den Computer übertragen haben. Nach dem Essen sind wir wieder an die Arbeit und haben das Interview fertig geschrieben. Dann haben wir einen kurzen Text darüber geschrieben, was wir heute gemacht haben und was uns gefallen hat (an dem bin ich jetzt dran). Zwischendurch sind immer wieder einige von uns zu Lina gegangen, die uns selber interviewt hat. Mir hat heute alles gefallen, aber besonders das Interview mit Marc und Tamara und auch selbst ein Interview zu geben, auch wenn es sich ein bisschen komisch angefühlt hat.»