Digitale Lösungen aus einer Hand

Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitung Stefanie Glatt leitet den digitalen Bereich der Zürcher Oberland Medien. Zusammen mit ihren Teams ist sie für die digitale Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortlich. «Wir haben die Coronazeit gut genutzt und unser Angebot im digitalen Bereich weiterentwickelt», erklärt sie.

So, dass sich die ZO Medien nicht mehr nur auf klassische Verlagsdienstleistungen fokussieren, sondern zusätzliche Lösungen in den Bereichen Strategie, Kreation, Media und Technologie anbieten.

Mit der Online-Werbung auf dem Newsportal zueriost.ch sowie ihrem Angebot in den Print-Zeitungen, waren und ist die Zürcher Oberland Medien AG bisher die stärkste Anbieterin für die Bedürfnisse ihrer regionalen Kunden. Heute betreut ein Team mit Fachspezialisten in den genannten Bereichen die Kunden auch über das Bedürfnis von Online-Werbung hinaus. Stefanie Glatt: «Unsere Vision ist es, unsere Kunden in der digitalen Transformation gesamthaft zu unterstützen.»

Pragmatischer Vorgang

«Es stellt sich immer mehr heraus, dass sich viele Unternehmen im Blindflug befinden, da die Digitalisierung sehr dynamisch und komplex ist», sagt Deborah Santoro, Head of Digital Marketing und Business Development, die in der digitalen Transformation der ZO Medien ebenfalls an vorderster Front mit dabei ist.

Meistens konzentrierten sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nur auf einzelne Werbekampagnen. Ohne eine in sich abgestimmte Media-Mix-Strategie mit dem entsprechenden Tracking auszuarbeiten. Zudem wüssten die KMU oft nicht, wie ihre Datenlage wirklich aussieht und wie sie die verschiedenen Kontaktpunkte eruieren und zusammenbringen können.

«Wir gehen oft ganz pragmatisch vor», erklärt Santoro, «was in der Beratung damit anfängt, dass wir zuerst die Bedürfnisse des Kunden analysieren und so herausfinden, welche Technologien bereits eingesetzt und, ob diese vollends in der Leistung ausgeschöpft werden.»

Partnerschaften im Fokus

Organische Massnahmen, Marketing-Automation oder die Optimierung des Kundenerlebnisses auf der Seite seien für den Kunden, je nach Ziel und im Vergleich zu Werbung, kostengünstiger, äusserst effektiv und werden von den Spezialisten der ZO Medien schon in der Beratung berücksichtigt. Dies bevor bezahlte Kampagnen ausgespielt werden.

«Wir schauen komplett hin, weil uns die Entwicklung unserer Kunden wichtig ist. Gleichzeitig wollen wir uns dafür einsetzen, dass regionale Synergien entstehen, um die wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Region zu stärken und die damit verbundenen Budgets in der Region zu halten», stellt Stefanie Glatt sicher.

Autorin: Tanja Frei