50 Prozent Rabatt auf den Hackbraten «Rampe»

Eine kulinarisch hochwertige Küche in einer ganz besonderen Ambiance in der «Rampe» Bubikon. Zeugen der Vergangenheit, fein säuberlich herausgeputzt, werden zu Deko-Elementen dieser neuen Welt. So etwas wie eine postindustrielle Oase der Erholung inmitten eines ehrwürdigen Fabrikkomplexes, der zu einem neuen Leben erwacht.

Restaurant Rampe



Sennweidstrasse 1b, 8608 Bubikon



055 243 19 38



Weitere Informationen: www.rampe-bubikon.ch

Noch keine Abotop-Karte?



Schliessen Sie jetzt ein Abo ab und profitieren Sie von regelmässigen Aktionen im Zürcher Oberland, Glattal und Tösstal.

Weitere Informationen im: Abo-Shop