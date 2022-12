50% Rabatt auf ein Fondue Chinoise im Restaurant Heimat

Im Restaurant Heimat erwartet Sie zum Preis von Fr. 29.- statt Fr. 58.- eine gutbürgerliche Küche und eine Platte die alles bietet was das Schlemmerherz begehrt. Das Restaurant Heimat ist unter anderem bekannt für seine feinen hausgemachten Hamburger im lecker schmeckenden Knusperbrötli. Wenn Sie schon dort sind, probieren Sie doch gerne auch den hausgemachten Apfelstrudel, der ebenfalls ein echter Hit ist.



Am Mittag Reservation erforderlich, am Abend immer erhältlich, Sonntag, 11.30 bis 15.00 Uhr

Restaurant «Heimat»



Adresse: Gschwaderstrasse 71, 8610 Uster

Tel: 043 366 56 53

Weitere Informationen: www.heimat-uster.ch/

Noch keine Abotop-Karte?



Jetzt Abo bestellen und profitieren!



044 933 32 05

zueriost.ch/abo