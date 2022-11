50% Rabatt auf Kalbs-Cordon-bleu im Restaurant Taverne Laufenbach

Im Restaurant Taverne Laufenbach können Sie mit der Abotop-Karte den ganzen November lang Kalbs-Cordon-bleu zum Preis von Fr. 15.50.–, statt Fr. 31.– essen. Es erwartet Sie eine gutbürgerliche Küche mit einer ausgiebigen Speisekarte und einer fröhlichen Atmosphäre. Platz hat es mehr als genug in einem Saal für hundert Personen. Auch auf der grossen Terrasse bietet sich viel Platz an. Seien Sie Gast in der «Taverne Laufenbach» und geniessen Sie deren Gastlichkeit. Reservation erwünscht. Das Angebot gilt von Montag bis Freitag, jeweils von 11 bis 14 Uhr.

Restaurant Taverne Laufenbach



Adresse: Gmeindrütistrasse 1b, 8630 Rüti

Tel: 055 243 14 07

Weitere Informationen: tavernelaufenbach.ch

Eine abotop-Karte gilt für max. 2 Personen. abotop-Karte direkt im Restaurant vorweisen.