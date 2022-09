20 Prozent Rabatt auf Tickets der Operettenbühne Hombrechtikon

Wie rettet man ein Land, dem das Geld ausgegangen ist? Pontevedro ist finanziell am Ende und Baron Mirko Zeta ist Gesandter dieses Landes in der lebensfrohen Metropole Paris. Grosse Erwartungen lasten schwer auf seinen Schultern, denn wenn er die Heirat der steinreichen Witwe Hanna Glawari mit einem Pontevedriner vermitteln könnte, liesse sich sein Land retten. Leider hat sich die Pariser Männerwelt bereits in die äusserst attraktive Witwe und ihr beträchtliches Vermögen verguckt. Wird Baron Zetas Plan trotzdem gelingen? Eine Operette in drei Akten von Franz Lehár.

Der Rabatt gilt für alle Kategorien (Kombipauschalen ausgeschlossen). Kauf von maximal zwei Tickets pro Person möglich. Buchung nur via Ticketbüro: 055 244 39 76 und info@operette-hombrechtikon.ch

Operettenbühne Hombrechtikon

«Die lustige Witwe»

Samstag, 3. September, bis und mit Samstag, 8. Oktober

Gemeindesaal Blatten, Bahnweg 6, Hombrechtikon

www.operette-hombrechtikon.ch

