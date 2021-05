50% Rabatt auf die Bahnmiete

Auf den acht Bahnen in dem Bowlingcenter in Hinwil können Sie sich so richtig austoben. Neben dem Bowlen bieten sie Billard, Dart sowie Tischfussball an. Sollten Sie Hunger oder Durst verspürren, auch da sind Sie beim Hiwi-Bowling richtig. Die Hausburger sind ein Genuss. Im Monat Mai erhalten Sie mit der Abotop-Karte 50% auf die Bahnmiete. Eine Reservation ist erwünscht. Für nur Fr. 19.50 statt Fr. 39.-

Hiwi Bowling



Adresse: Hintere Wässeristrasse 12, 8340 Hinwil



Weitere Informationen: Hiwi Bowling



Noch keine abotop-Karte?



Bestellen Sie jetzt ein Abo und profitieren Sie von regelmässigen Aktionen im Oberland, Glattal und Tössthal.

Mehrere Informationen: Abo-Shop