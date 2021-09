50% Rabatt auf das Angus-Rindsfilet

Geniessen Sie jetzt das «Angus-Rindsfilet» mit einer Café-de-Paris-Sauce und hausgemachten Tomatennudeln. Im Monat September erhalten Sie durch die Abotop-Karte der Zürcher Oberland Medien AG das Angebot zum halben Preis. Für nur Fr. 27.- statt Fr. 54.- pro Person. Reservation erforderlich.

Das Restaurant Heimat ist unter anderem bekannt für seine feinen hausgemachten Hamburger im Knusperbrötli, die leckeren Pouletflügeli aus dem Ofen oder die Cordonsbleus. Ein weiterer Hit in der «Heimat» ist der hausgemachter «Heimat»-Apfelstrudel. Gültigkeit Angebot Abotop: Mo, Mi, Do, Fr von 14 bis 21 Uhr und So: ganzer Tag.

Restaurant und Catering Heimat Uster:



Adresse:

Gschwaderstrasse 71, 8610 Uster

043 366 56 53



Weitere Informationen: Heimat Uster

Noch keine Abotop-Karte?



Schliessen Sie jetzt ein Abo ab und profitieren Sie von regelmässigen Aktionen im Zürcher Oberland, Glattal und Tösstal.

Weitere Informationen: Abo-Shop