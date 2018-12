Starkoch David Geisser live zu Gast

Nach einem Praktikum im romantischen Gourmet-Restaurant «Motto del Gallo» bei Taverne, begann er 2009 seine Lehre im Gault-Millau-Restaurant «il Casale» in Wetzikon unter der Führung des Sternekochs Antonio Colaianni. Anschliessend rundeten zwei weitere Jahre der Erfahrung im «Colors» seine Ausbildung ab.

Der «Tagesanzeiger» verglich ihn mit Jamie Oliver, dem Starkoch aus England. Was ihn neben seinem Erfolg und beruflichen Können jedoch viel feiner auszeichnet, ist sein Engagement, mit welchem er an eine Sache herangeht und seine gewinnende Ausstrahlung, die ihm in seinem jugendlichen Alter, für die Zukunft Tür und Tor öffnet.

2013 stand David Geisser im Dienste der Päpstlichen Schweizergarde und schrieb dort neben seinem zweijährigen Dienst sein drittes Kochbuch «Buon Appetito», welches einen internationalen Erfolg erzielte. Es folgten ein eigener YouTube-Kanal und die Publikation seines vierten Kochbuches «Apéro Riche».

2018 eröffnete David sein eigenes Kochstudio in Wermatswil. Damit ist es ihm nun möglich, seine Erfahrung auch praktisch weiterzugeben.

Die Zürcher Oberland Medien holt den passionierten Starkoch exklusiv in den «Lunch-Talk». Hier steht er Moderator Stefan Nägeli Red und Antwort. Verfolgen Sie die Sendung live im Publikum mit. Die Ausstrahlung erfolgt gleichentags auf Tele Top und im WebTV des News- und Serviceportals züriost.ch. Nach Aufzeichnung der Sendung (ca. 13.00 Uhr) steht Rosmarie Zapfl für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Datum: Montag, 7. Januar 2019, Einlass ab 11.45 Uhr

Dauer: 12.15 - 12.45 Uhr

Ort: Hauptsitz Zürcher Oberland Medien AG, Rapperswilerstrasse 1, 8620 Wetzikon

Lunch: David Geisser verwöhnt das anwesende Publikum mit seinen kulinarischen Kreationen

Reservieren Sie jetzt Ihren Platz bis spätestens Freitag, 4. Januar 2018 10.00 Uhr via untenstehendem Formular. Sie erhalten eine Reservationsbestätigung zugesandt.