Grosse Show im verkleinerten Hallenstadion

Der aus Florida stammende 29-jährige hätte bereits im März das Hallenstadion besuchen sollen. Das Konzert, beziehungsweise die gesamte Europatournee, wurde jedoch aufgrund der bevorzugten Fertigsstellung seines neuen Albums auf den Herbst verschoben. Nun war es gestern soweit und geschätzte 5000 Fans erlebten in der auf die Hälfte verkleinerten Hallenstadionvariante ein Show-Feuerwerk allererster Güte.

Der mit dem Löwen tanzt

Animalisch begann das Konzert in Form einer aufwändig produzierten Videoeinspielung, in welcher Derulo in der afrikanischen Steppe Bekanntschaft macht mit einem Löwen. Symbolisch für die unbändige und energetische Liveshow, welcher den Fans bevorstand. Der dunkelhäutige R’n’B-Sänger arbeitet mit allen Elementen, welche derzeit eine grosse Showproduktion ausmacht: Livegesang und Begleitmusik auf höchstem Niveau, perfekt choreographierte Tanzeinlagen, Körperkult, die bereits erwähnten effektvollen Videoeinspielungen, sowie eine zeitgemässe Lichtproduktion. Die Showdesigner von Derulos «2Sides»-Tour haben ihre Hausaufgaben definitiv gemacht.

Handschrift eines Michael Jackson oder Prince erkennbar

Obwohl der Künstler eine ganze Generation jünger ist, sind Vorbilder wie Michael Jackson eventuell sogar auch etwas von Prince klar erkennbar. Die genannten Showelemente kombiniert mit einer abwechslungsreichen, musikalischen Mischung aus R’n’B, Pop und punktuell einer Prise Rockmusik in Form eines treibenden Schlagzeuges gepaart mit E-Gitarrensoli, begeisterten die mehrheitlich jüngeren Konzertbesucher. Entspannt und äusserst sympatisch zeigte sich Derulo auch im kommunikativen Austausch mit dem Publikum. Das gut 1,5-stündige Konzert liess keine Wünsche offen und fand im Megahit «Want To Want Me» den perfekten Ausklang. (Reto Rüegg)

