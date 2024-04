Hohe Mieten als Preistreiber für Bodenpreise

An der kürzlich in dieser Zeitung gezeigten Entwicklung in Pfäffikon ablesbar: die ­Huber+Suhner AG verlegt ihre industrielle Tätigkeit aus der «Fabrik am See» in den Witzberg. Industrieland ist billiger als Wohnbauland. Mieter und Hauseigentümer bezahlen mehr als gewerbliche Nutzer. Die zwei Hektaren der Huber+Suhner AG am See haben einen sehr hohen emotionalen und Nutzwert; Seesicht, Alpensicht, Lärmbelastung und Verkehrsanbindung sind perfekt. «Rente der Lage» nennt das der Ökonom. Die millionenteuren Miet- und Eigentumswohnungen werden wie warme Weggli weggehen und den Landpreis in astronomische Höhen katapultieren. Die Huber+Suhner AG gewinnt viele Millionen an der Wertsteigerung des Bodens, und die Gemeinde Pfäffikon gewinnt Millionen in Form der Grundstückgewinnsteuer mit.