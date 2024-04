Unfähige Führungsverantwortliche müssen zurücktreten

Mit grosser Häme haben wir Wetzikerinnen und Wetziker vor ein paar Wochen und ­Monaten zum Spital Uster ­geschaut. Das Spital Uster wäre infolge jahrelanger Baufehlplanung um ein Haar geschlossen worden. Nur mit einem Kraftakt konnte in Uster und den umliegenden Ortschaften an ­jeder Gemeindeversammlung um Geld gebettelt und die Schliessung mit einer Kapitalerhöhung von 33 Millionen verhindert werden.

Ganz anders sah es anscheinend beim Spital Wetzikon aus. Als Wetzikon im Gegensatz zu Uster in die Spitalliste aufgenommen worden war, war der Stolz in Wetzikon noch grösser. Und nun das. Wie wir hören, haben die Führungsverantwortlichen beim Spital Wetzikon zehn Jahre lang nichts ­getan, um die 170 Millionen, die sie 2014 in einer Anleihe aufgenommen hatten, zurückzuzahlen. Erst jetzt, einige ­Monate vor dem Rückzahlungstermin, wollten sie beim Kanton die hohle Hand machen. Das geht natürlich so nicht. Es wäre zu prüfen, ob gegen die Führungsverantwortlichen – CEO und Verwaltungsratspräsident – eine Anzeige wegen ungetreuer Geschäftsführung eingereicht werden sollte. ­Insbesondere dann, wenn es wirklich zu einer Schliessung des Spitals Wetzikon kommen sollte.