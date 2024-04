Die ökologische Leistung muss erst noch erwiesen werden

Einmal mehr wird den Jägern im ZO/AvU eine grosse Plattform geboten, wo sie sich in ­gewohnter Manier gut darzustellen versuchen. Es wird von der wichtigen Hege und Pflege gesprochen und vom ökologischen Leistungsnachweis. Dem widerspricht aber schon das Foto der Treiber und Jäger, die sich zur Treibjagd versammeln. Nicht nur, dass längstens bekannt ist, wie tierquälerisch diese Treibjagden sind, nein, es hat auch Schnee auf dem Foto. Jeder verantwortungs­bewusste Waldbesucher versucht bei Schnee noch mehr als sonst die Wildtiere zu schonen, nur die «Heger-und-Pfleger-Jäger» jagen die Tiere erst recht herum.

Ökologisch also ganz sicher nicht nachvollziehbar, wieso so viele Tiere getötet werden. Und es wird ja auch immer noch der Fuchs bejagt, der nachweislich ein Nützling ist. Und von dem sogar Jagd Schweiz letzthin in einem Facebook-Post sich zu einem Kommentar hinreissen liess, dass man Füchse nur aus Leidenschaft (= schafft Leiden) jagt.