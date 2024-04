Noch mehr Leid

Heinrich Vettiger schreibt in einem Leserbrief, dass Friedensverhandlungen in der Ukraine angesagt wären. Eine solche Forderung ist leicht gesagt, realistische Vorschläge fehlen dann. Den Personen, welche weltfremde Friedensforderungen stellen, geht es oft um die eigene Befindlichkeit, man will nicht mehr mit dem Krieg gegen die Ukraine belästigt werden, billigeres Gas winkt vielleicht auch.