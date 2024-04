Krähenplage

Was für eine Hysterie wegen ein paar Vögeln. Wir in Egg an der Pfannstielstrasse leiden seit Jahren an dem Knattern, Heulen und dem Brüllen von Motor­rädern und Sportwagen, die mit Vollgas auf den Pfannenstiel ­jagen. Bei jedem warmen Sonnentag geht der Terror über den ganzen Tag. Das ist Lärm, liebe Anwohner von Meilen. Zudem ist das Knattern der vielen Elstern ja genauso lästig. Suchen wir also die Lärmbelästigung nicht in der Natur, sondern beim unnötigen Lärm, den wir, die Menschen, verursachen. Darüber sollte man berichten.