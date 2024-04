Das ist kein Hühnerparadies

Bei einer Jahresproduktion von 200 000 Freilandeiern und ­einer Haltung von 5000 bis 6000 Hühnern kann nicht von «Hühnerparadies» gesprochen werden, denn in dieser Massenhaltung ist es den Tieren nicht mehr möglich, ihr natürliches Gruppenverhalten (um die 30 Tiere) auszuleben. Zudem sind auch Bio- und Freilandhühner überzüchtete Rassen, die auf Legeleistung oder Fleischproduktion getrimmt sind, was entsprechende gesundheitliche Probleme in ­ihrem kurzen Leben mit sich bringt. Der Verzicht auf tierische Produkte befreit uns vom Zwang solcher Schönrederei.