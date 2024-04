Rapper Bushido ist nach acht Jahren zurück

Während Petrus an diesem Nachmittag offenbar schlechte Laune hat, ist davon vor der Konzerthalle The Hall in Dübendorf nichts zu spüren. Trotz Nieselregen ist die Stimmung positiv geladen – bereits seit Stunden stehen dutzende Fans vor dem Eingang und warten sehnsüchtig auf die Türöffnung der Eventlocation.