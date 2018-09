«Toll, können die Kinder etwas ausprobieren»

Im Schürli auf dem Juckerhof in Seegräben herrscht ein grosses Gewusel. Auf dem Tisch stehen Körbchen mit Erdbeeren neben Einmachgläsern bereit. Durch das Panoramafenster wäre der türkisblaue Pfäffikersee zu bestaunen. Doch die Aussicht muss heute hinten anstehen. Die Aufmerksamkeit gilt den Erdbeeren. Denn heute wird beim Kindernachmittag Erdbeerkonfi selbst hergestellt.

Dass Erdbeeren verarbeitet werden, hat einen guten Grund. Bei unserem Besuch im Juni ist gerade Erdbeersaison. «Wir machen immer etwas Saisonales», sagt Nadine Gloor von der Jucker Farm. Dadurch können die Kindernachmittage auf natürliche Weise je nach Jahreszeit immer ganz unterschiedlich gestaltet werden.

Etwas Lässiges erleben

Das heutige Rezept ist simpel, der Spassfaktor umso grösser. Nicht zuletzt, weil immer wieder ein Erdbeerstückchen genascht werden kann. Eifrig schneiden die Kinder die Erdbeeren klein. «Wir waren schon mehrmals hier», erzählt eine junge Mutter, die ihrem Sohn gerade beim Schneiden hilft. «Es ist toll, dass die Kinder hier etwas praktisch ausprobieren können».

Nadine Gloor freut sich über solche Rückmeldungen: «Es geht darum, dass die Kinder, die zu uns kommen, etwas Lässiges erleben können», sagt sie. Das Schöne sei, dass auch die Eltern mithelfen können, wenn sie möchten. «Aber sie können auch einfach draussen einen Kaffee geniessen.» Für das Wohl der Kinder sorgt unterdessen das eingespielte Team der Kindernachmittage.

Jedem Kind sein individuelles Konfiglas

Nachdem die Erdbeeren geschnitten worden sind, geben sie die Kinder in einen grossen Topf. Dort werden sie mit Zucker gemischt und aufgekocht. Fasziniert blicken die Kinderaugen auf die blubbernde Masse. Wer will, kann beim Umrühren helfen. Doch eigentlich können jetzt die Deckel für die Einmachgläser zu verziert werden. Schliesslich soll am Ende jedes Kind sein individuelles Konfiglas mit nach Hause nehmen dürfen.

Dann gilt es ernst: Die heisse Konfitüre muss abgefüllt werden. Sorgfältig verteilen die Helfer gemeinsam mit den Kindern die Masse gleichmässig in die vorbereiteten Gläser. Kinder und Helfer sind zufrieden: Auch die Konsistenz scheint zu stimmen. Jetzt muss die Konfi nur noch auskühlen und beim nächsten Zmorge kann geschlemmt werden.