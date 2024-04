Er raste mit 160 statt 80 durchs Zürcher Oberland – das endete im Gefängnis

Nein, passiert ist in jener Oktobernacht 2023 nichts. Zum Glück nicht. Denn der 29-jährige Ungar bretterte in einem Höllentempo durchs Zürcher Oberland. Hätte er die Kontrolle über seinen VW Passat verloren, hätte es ohne weiteres Tote geben können.

Als er bei Volketswil zum ersten Mal geblitzt wurde, raste er mit 161 km/h über die Autobahn – erlaubt wäre Tempo 80 gewesen. Zwei Stunden später geriet er an genau derselben Stelle erneut in die Radarfalle, diesmal mit 132 km/h.

Kurz darauf fuhr er mit 61 km/h durch die Zone 30 im Weiler Freudwil. Geradezu harmlos wirkt in diesem Kontext die vierte Geschwindigkeitsüberschreitung in jener Nacht: 95 statt 80 km/h, gemessen in Wila.