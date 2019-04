Die hohe Kunst des Gärtnerns

Wettbewerb «Meiers Rootshow»: Nur noch bis Samstag!



Zum Firmenjubiläum verlost das Garten-Center Meier in Dürnten 125 Bäume im Gesamtwert von 25 000 Franken. Mit der Teilnahme leisten Sie einen persönlichen Beitrag für mehr Biodiversität. Wer auch zu den 125 Gewinnern gehören möchte, wählt schnell noch einen Platz aus, an dem es noch einen Baum braucht.



Die Idee zur Baumpflanz­aktion sei im vergangenen heissen Sommer entstanden, erklärt Geschäftsführer Erwin Meier-­Honegger. Gesucht seien Plätze, wo ein Baum gut hinpassen würde, aber noch niemand da ist, der ihn bezahlt. «So können wir unsere Umwelt auf einfachste Art und Weise etwas lebenswerter machen», so Meier-Honegger. Die 25 wertvollsten Standorte werden von einer Expertenjury unter Berücksichtigung von Biodiversitätsgesichtspunkten ausgewählt.



So machen Sie mit



Suchen Sie sich Ihren Lieblingsplatz in der Region aus: zu Hause im Garten, der Lieblingsaussichtspunkt, der Spielplatz der Kinder, beim Schulhaus, neben dem Vereinslokal oder einem anderen Treffpunkt. Die Auswahl ist gross, und der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Reichen Sie Ihren Namen, die Adresse des Pflanzorts sowie ein Bild der Situation ein.



Teilnehmen können Sie noch bis zum 27. April auf rootshow.ch.