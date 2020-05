H2U-Livestream aus Adrian Tacchis Zimmer

Adrian Tacchi war der Zeit im vergangenen Herbst schon etwas voraus. Im Oktober veröffentlichte er seine erste EP «Zimmer». Wer hätte damals gedacht, wie passend aktuell dieses Projekt noch werden sollte? Auf der Platte finden sich sechs Dialektlieder, alle entstanden zu Hause in den eigenen vier Wänden. Der Sänger ist es sich also gewohnt, daheim zu musizieren

Am Freitag, 8. Mai lädt Adrian Tacchi ab 21 Uhr im Rahmen der «H2U Sessions» nun in sein Zimmer ein und ist einen Abend lang per Livestream zu sehen und zu hören. Bereits zum dritten Mal sorgt der «Verein Openair für Uster» dafür, dass Sie auch in dieser konzertfreien Zeit, nicht auf gute Livemusik verzichten müssen.

Zu einem gemütlichen Konzertabend gehört auch ein feines Bier, um zumindest zu Hause anstossen zu können. Die H2U-Crew liefert in Uster und Umgebung das «H2U-Sessions»-Bier gegen Vorbestellung direkt an die Tür und macht so das authentische Konzerterlebnis komplett.

Adrian Tacchi ist eigentlich Frontsänger der Baba Shrimps. Mit «Zimmer» veröffentlichte er sein erstes Soloprojekt – und das auch noch gleich in Mundart. Manchmal plaudert er unbeschwert aus seinem Leben, manchmal murmelt er Melodien – immer hört man das Handgemachte aus (oder in) seinen Tracks. Es macht diese umso persönlicher. Lassen Sie sich von den Beats und Klängen Adrian Tacchis mitnehmen und seien Sie bei den «H2U Sessions» live dabei.

Am 22. Mai bringen die «H2U Sessions» mit Raw Acoustic II ein weiteres Konzert direkt zu Ihnen nach Hause in die gute Stube.