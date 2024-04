Wird eine Spitalfusion jetzt wieder zum Thema?

Der Entscheid der kantonalen Gesundheitsdirektion, das GZO Spital Wetzikon finanziell nicht zu unterstützen, stürzt die Oberländer Spitallandschaft in eine ungewisse Zukunft. Wie eine mögliche Rettung des Spitals aussieht, ist offen. Fest steht bisher nur, dass das Spital beim Verwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid des Regierungsrats einlegen will.

Verwaltungsratspräsident Jörg Kündig brachte am Donnerstag mehrere Varianten ins Spiel. Sollte das Spital bis zur fälligen Rückzahlung der Obligationenanleihe am 12. Juni die dringend benötigten 180 Millionen Franken nicht noch irgendwo auftreiben können, wird der Gang in die Nachlassstundung zum realistischsten Szenario. Gelöst sind die finanziellen Probleme dadurch jedoch nicht, sondern lediglich aufgeschoben.