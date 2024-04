Darum Gerät ein Spital nach dem anderen in Schieflage

Das GZO Spital Wetzikon hat zwar bereits in einen Neubau investiert, aber jetzt fehlen die Mittel, um eine Obligationenanleihe in Höhe von 170 Millionen Franken zu refinanzieren. Der Zürcher Regierungsrat hat ein Gesuch des Spitals für finanzielle Unterstützung ablehnt. Nachdem das ebenfalls in Schieflage geratene Spital Uster dank den Aktionärsgemeinden eine Aktienkapitalerhöhung von 33,2 Millionen Franken ins Trockene bringen konnte, ist das Spital Wetzikon aus Sicht der Regierung nicht systemrelevant. Schliesslich gebe es das Spital Uster, dessen Existenz gesichert sei, und weitere Spitäler in der Region, die innert 30 Minuten erreichbar seien.