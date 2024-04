Wetziker Bürgerinnen und Bürger reagieren auf Spitalkrise

Am Donnerstagmorgen knallte es in Wetzikon. Der Regierungsrat kommunizierte, dass er nicht für das Spital in die Bresche springt, und lehnte eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 180 Millionen Franken ab. Anfang Februar ersuchte das GZO Spital Wetzikon kurzfristig um die Finanzspritze.