Kanton bringt in Hinwil minderjährige Asylsuchende unter

Seit dem Umzug der Bank Avera in den neuen Gebäudekomplex beim Bahnhof Hinwil vor einem Jahr, stand die ehemalige Filiale an der Bahnhofstrasse grösstenteils leer. Nun ist neues Leben in das frühere Bankgebäude eingekehrt. Der Kanton bringt seit Anfang April vorübergehend unbegleitete minderjährige Asylsuchende, kurz MNA (Mineurs non accompagnés), darin unter.