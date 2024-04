Die höchste Zürcher Landfrau kommt aus Turbenthal

Mit der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern bekunden viele Vereine Mühe. Nicht so die Zürcher Landfrauen: «Man musste mich überhaupt nicht überreden», sagt Susanne Fuster. Am Dienstagabend haben die Delegierten der Zürcher Landfrauen Vereinigung die Bäuerin aus Gyrenbad zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. «Mir ist es wichtig, mich in diesem wichtigen Frauennetzwerk zu engagieren», sagt sie.