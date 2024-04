Die letzten Tage in der alten «Trompete»

Dieser harrt im Altbau aus. So findet die Übergabe der neuen Praxis erst am 19. April statt. In der Woche darauf wird er dann erste Patienten empfangen, ehe ab dem 2. Mai der Vollbetrieb startet. «Im Moment sieht es hier aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte», meint Häcki, der seit 20 Jahren in der «Trompete», die vor ein paar Jahren in City Center Wetzikon umbenannt worden ist, seine Räume hat.