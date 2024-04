Aus dem Püürinnemärt wird der Baumer Wuchemärt

Nach zehn Jahren Püürinnemärt in Bauma kommt es bei den Marktfahrerinnen zu einem Wechsel. Da nur noch eine der vier Mitbegründerinnen verblieben ist, erschien den neuen Verantwortlichen eine Umbenennung in diesem Jahr passend. Ab 2024 heisst er nun Baumer Wuchemärt.

«In veränderter Konstellation startet das Team am kommenden Freitag nun voll motiviert in die neue Saison», schreiben sie in einer Mitteilung.