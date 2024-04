Schüler von Schlatt verwandeln die Turnhalle in eine Räuberhöhle

Freiheit, Freundschaft und Erwachsenwerden. Von diesen Werten handelt «Ronja Räubertochter». Werte, die auch im Leben eines Schulkinds eine grosse Rolle spielen. Umso passender also, dass die Fünft- und Sechstklässler der Primarschule Schlatt die Geschichte einstudieren und in wenigen Tagen auf die Bühne bringen.

Unter der Leitung der Theatercrew Reutern proben sie seit letztem Herbst in einem Freizeitkurs der Schule, jeweils am Donnerstag über den Mittag. Diese Woche ist der Zeitplan noch um einiges straffer. Vier Schullektionen pro Tag verbringen die 17 Kinder in der Turnhalle, um das Stück zu finalisieren. Angeleitet werden sie von den Lehrpersonen Benjamin Flückiger, Nathalie Fischer und Sabrina Schmäh.