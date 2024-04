IG fordert kürzere Wartezeiten und bessere Anschlüsse in Rüti

Beim ersten Begehren handelt es sich um die Reduzierung der abendlichen 21-/23-minütigen Umsteigezeit am Bahnhof in Rüti. Heute betragen die Umsteigezeiten von der S15 (von Zürich her) tagsüber 3 Minuten und von der S5 (von Pfäffikon SZ her) 7 Minuten. Abends ab 20 Uhr verkehrt auf dem Streckenabschnitt Rüti–Wald–Bauma anstatt der S26 der Bus 854. Die Buslinie hat in Rüti nicht dieselben Abfahrtszeiten wie die Bahn. Diese sind um 15 Minuten verschoben. Dadurch entstehen in Rüti längere Wartezeiten: